Mostra Cavallini Sgarbi, proroga al 20/9

(ANSA) - FERRARA, 21 AGO - E' stata ulteriormente prorogata la mostra della Collezione Cavallini Sgarbi 'Da Niccolò dell'Arca a Gaetano Previati. Tesori d'arte per Ferrara', aperta dal 3 febbraio: la permanenza nelle sale del Castello Estense, già estesa al 2 settembre, è stata posticipata al 20 settembre.

Per sottolineare il successo di questo connubio tra istituzione pubblica e la collezione di una Fondazione, il 31 agosto una nuova opera entrerà nelle Sale dei 'camerini', un disegno di Balthasar Klossowski de Rola, detto Balthus: il 'Ritratto di Sabina' (1978-1979), disegno a matita su carta. Un disegno che, come scrive Vittorio Sgarbi, "è aurorale e dialoga con il Leonardo disegnatore nella storia dell'arte e con Freud nella storia della cultura".

La mostra, a cura di Pietro Di Natale, è realizzata e promossa dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi ed è aperta tutti i giorni, con orario 9.30-17.30.