A Rimini la 5/a edizione 'Al Meni'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Torna per la quinta volta a Rimini, il 23 e il 24 giugno prossimi, il circo felliniano dei sapori 'Al Meni', 'le mani' in dialetto romagnolo. Fuori e dentro il grande tendone da circo affacciato sul mare, il 'padrone di casa' Massimo Bottura farà incontrare 12 chef stellati dell'Emilia-Romagna con 12 giovani chef internazionali, per mescolare showcooking, street food, gelati stellati, prodotti di contadini, artigiani e designer.

Sul lungomare di Rimini in occasione della kermesse culinaria - presentata oggi a Milano - sarà allestito un mercato delle eccellenze: un percorso del gusto tra produttori agricoli, presidi Slow Food e mercati della terra dove poter assaggiare e acquistare il meglio dei prodotti dell'Emilia-Romagna, unica in Europa a vantare un paniere di 44 prodotti Dop e Igp.

Davanti al Circo, gli artigiani e i designer di 'Matrioska lab store' reinterpreteranno il tema del cibo per mostrare creazioni contraddistinte dal marchio 'fatto a mano'.