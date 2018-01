Al via 5/a edizione Startup Competition

(ANSA) - RIMINI, 31 GEN - Aprono ufficialmente le candidature per la 5/a edizione della Startup Competition del Web Marketing Festival, appuntamento italiano sull'innovazione digitale che mira alla crescita dell'ecosistema attraverso una serie di iniziative dedicate. Tra queste la gara tra business ideas che ha l'obiettivo di incentivare innovazione e spirito imprenditoriale. Il Festival, su 3 giorni dal 21 al 23 giugno al Palacongressi di Rimini - e nell'ultima edizione ha registrato 12mila presenze. Dopo gli oltre mille progetti candidati nel corso delle passate edizioni, anche quest'anno le startup finaliste potranno confrontarsi sul palco del Web Marketing Festival e presentare la propria business idea di fronte ai maggiori player del settore e al pubblico in sala. I progetti finalisti saranno valutati da una giuria composta da rilevanti realtà in ambito digitale tra cui venture capital, investitori, partner corporate, stakeholder e le più importanti realtà aziendali.