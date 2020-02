'The Prometheus Gift' a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 25 FEB - THE PROMETHEUS GIFT di Luisa Guarro, in prima nazionale, secondo appuntamento della rassegna "Atelier spazioperformativo" a cura di Loredana Mutalipassi e Antonio Grimaldi, si terrà il 28 febbraio, al Teatro Nuovo di Salerno, alle ore 21.

Nel 2018 si è svolto a Ryazan, in Russia, il primo International Forum of Ancient Cities. Un grande evento a cui hanno partecipato città da tutto il mondo, rappresentanti tutte le nazioni del mondo. A rappresentare l'Italia e Napoli, Luisa Guarro, con una produzione del Ryazan Drama Theater, The Prometheus Gift. Uno spettacolo di teatro danza, nel quale una serie di quadri narrativi si intrecciano e ripercorrono l'antico mito di Prometeo, secondo un'inedita interpretazione ambientalista. Lo spettacolo, interpretato dai danzatori/performer, Antonio Grimaldi, Leopoldo Guadagno, Lucia Cinquegrana e Nyko Piscopo, rivendica il valore positivo e rivoluzionario del progresso tecnologico e scientifico, ostacolato dal potere, che lo piega alla logica del profitto e ne corrompe i fini. Il disegno Luci è di Paco Summonte, il progetto video di Luisa Guarro e Pietro Lama, il restyling per l'edizione italiana di Walter Picardi.