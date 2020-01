Apertura gratis Mav per Domenica a Museo

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 04 GEN - Anche il Museo archeologico virtuale di Ercolano aderisce alla 'Domenica al Museo', iniziativa promossa dal Mibact con ingresso gratuito per tutti i visitatori. In quella occasione, il 5 gennaio, sarà possibile visitare gratis anche la mostra/installazione di Saskia Boddeke e Peter Greenaway 'A Happy Death', inaugurata lo scorso 20 dicembre e dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. con il video racconto di Plinio il Vecchio interpretato dallo stesso Greenaway. ''Con l'adesione straordinaria alla giornata della domenica gratis il Mav vuole dare l'opportunità a un pubblico sempre più numeroso di conoscere le tante novità introdotte nel museo nelle ultime settimane'' spiega Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives che gestisce il Mav. ''A fine novembre è stato rinnovato tutto l'allestimento tecnologico, il quinto in undici anni di vita. Fino al 30 aprile ospitiamo una coppia di artisti di livello internazionale, Peter Greenaway e Soskia Boddeke, che hanno realizzato in esclusiva per Ercolano la loro opera. Un'occasione per tanti abitanti di Ercolano e dell'area vesuviana per vivere una giornata felice in un museo all'avanguardia nel racconto multimediale della nostra imponente storia''. E domenica 5 gennaio anche il Parco archeologico di Ercolano aprirà gratis i cancelli al pubblico per la Domenica al Museo. Nella stessa giornata sarà accessibile il percorso al Teatro Antico sepolto dall'eruzione del 79 d.C., e restituito ai visitatori dopo circa venti anni dalla chiusura.

