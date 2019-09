Chef stellati e musica al Bufala Fest

(ANSA) NAPOLI, 6 SET - La musica di Mario Venuti e Sal Da Vinci, gli show cooking dello chef stellati Tano Simionato e Paolo Barrale, le finali dei contest. Il Bufala Fest arriva al week end conclusivo sul Lungomare di Napoli con un ricco programma di eventi. Al centro della scena la bufala nelle sue declinazioni gastronomiche, dalla mozzarella alla carne di annuitolo, il vitello del bufalo, dalla pizza ai dolci preparati con la ricotta di bufala. La manifestazione, organizzata dalla Diciassette Eventi in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, propone anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità. Domani, sabato 7 settembre, dalle 15.30 ci sarà la finale della gara tra gli chef pasticcieri mentre dalle 21 parte lo show cooking con lo Chef Stellato Tano Simonato e dalle 22.30 il laboratorio "Pastiera: il dolce della discordia" con Agugiaro & Figna e Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP in cui sarà coinvolto il pubblico. Sul palco, dalle 21.30 il concerto di Mario Venuti, preceduto dalla Briganti Band, giovani talenti promossi da Radio Marte. Domenica un momento di solidarietà con, dalle 11 l'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" che incontrerà i bambini delle famiglie disagiate sostenute dalla Fondazione Fabozzi, per una mattinata tra storia, pizza e 'mani in pasta'. Nel pomeriggio la finale del contest tra i 6 pizzaioli qualificati nel corso della settimana seguito dallo show cooking dello chef Stellato Paolo Barrale. A chiudere, sul palco, il concerto serale di Sal Da Vinci. (ANSA).