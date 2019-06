'Madame quatte solde' per beneficenza

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Saranno devolute a favore di iniziative caritatevoli a Scafati (Salerno) le offerte raccolte durante la seconda rappresentazione di 'Madame quatte solde', la commedia in tre atti di Gaetano Di Maio della compagnia teatrale 'Staje senza pensier'. Dopo la prima al teatro San Francesco di Scafati, l'appuntamento è per domenica prossima 9 giugno nella sala teatro Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto, sempre a Scafati.

"La compagnia - spiega il regista Michele Viscardi - è nata da qualche anno per il semplice desiderio di divertirsi e far divertire la gente. La maggior parte degli attori proviene dalle fila dell'Azione cattolica Santa Maria delle Vergini di Scafati ma, dopo questa impostazione originaria, abbiamo pensato di allargare il discorso ad altre esperienze. Non a caso in questa commedia abbiamo avuto la presenza di Santolo Russomanno, che ha già recitato con altre compagnie e che recita nella parte del commissario Cantalamessa. Anno per anno abbiamo proposto vari tipi di commedie, sia classiche napoletane che non. Insomma, dopo la fase di avvio abbiamo deciso di percorrere nuove strade, per certi versi sicuramente più impegnative con commedie anche di più difficile trasposizione". Viscardi spiega che insieme con il compagno di avventura, Giuseppe Pecoraro, si diverte nell'interpretare il copione ma anche di utilizzare molto la fantasia per portare in scena le varie rappresentazioni. Oltre alla commedia in tre atti, previsti avanspettacolo ed intermezzo