Nuove sale danza al 'Pascal' di Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Nuove sale di danza al Liceo Pascal di Pompei (Napoli) per l'indirizzo coreutico dell'Istituto.

L'inaugurazione è in programma venerdì prossimo 11 gennaio alle 16.30. Prevista una open class con la danzatrice Anbeta Toronami. Le sale sono state realizzate con i fondi della Comunità europea. "Le sale - come spiega il preside del Liceo Pascal, Fiorenzo Gargiulo - sono state realizzate con i materiali della migliore qualità disponibili sul territorio nazionale. Mi riferisco, ad esempio, tra l'altro, alla pavimentazione, agli specchi, al sistema di fonoassorbenza, all'impianto audio". L'evento di presentazione sarà aperto alla cittadinanza e, come evidenzia il preside Gargiulo, questa iniziativa rappresenta "un altro dei tasselli che qualifica la proposta formativa del Liceo".

Il Liceo Scientifico, quello di Scienze Umane, il Liceo di Scienze applicate, l'Artistico, il Linguistico oltre al Coreutico rappresentano gli indirizzi del Pascal che si sviluppa su due sedi, quella di Pompei e quella di Sant'Antonio Abate. Il Liceo Coreutico, di più recente introduzione, è finalizzato all'apprendimento tecnico pratico della danza ed allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura".(ANSA).