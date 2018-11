Accademia maestri pizzaioli Gourmet

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - Nasce l'Accademia dei maestri pizzaioli 'Gourmet'. E' un ente, nato da un'idea del pizzaiolo Giuseppe Vesi che conta già 20 soci, che ha l'obiettivo di tutelare e valorizzare la pizza di "qualità".

Negli obiettivi dell'Ampgourmet eventi, meeting, stage, giornate di studio e approfondimento, in Campania e in giro per l'Italia, ma anche guardando oltre i confini nazionali.

"Siamo convinti che sia venuto il momento di proporre un organismo come il nostro - ha spiegato Vesi - che riporti la pizza a quando non esistevano i prodotti industriali che si utilizzano oggi".

"Siamo pronti ad una collaborazione - ha detto Rosario Lopa, della Consulta nazionale agroalimentare - questa Accademia è un punto di riferimento per salvaguardare i prodotti del territorio".

Per Filippo Diasco, direttore dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, "l'iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione del prodotto pizza anche anche alla luce del riconoscimento Unesco per l'arte del pizzaiolo".

"Quello di Giuseppe Vesi - ha detto Antonio Puzzi,responsabile Comunicazione Slow Food Campania - è un progetto che nasce sotto i migliori auspici perché parte dal rispetto per la Terra e dei suoi prodotti. Slow Food seguirà con particolare attenzione questo lavoro con la certezza di trovare nei suoi protagonisti importanti alleati".

All'evento ha preso parte, per una giornata di formazione lavoro, una classe di quindici studenti dell'Istituto alberghiero "F. Morano" di Caivano.