Angela a Pompei, taglio torta Gabbiano

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Bella, svettante in piazza a Pompei, con un Alberto Angela soddisfatto per la cittadinanza onoraria della città mariana. E per festeggiarlo è stata creata dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano, uno dei membri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, una torta alta un 1,60 e di 1,40m di diametro, con 5 piani di bontà. "che buon profumo" ha detto Alberto Angela "veramente belle, grazie" per Salvatore Gabbiano il miglior ringraziamento e ha aggiunto "E' stato un vero piacere e onore realizzarla" ha confessato il pasticcere di Dulcis in Pompei "ci sono voluti 3 giorni di lavoro per una torta dal peso di circa 50 kg. L'abbiamo realizzata con grande entusiasmo, perché Alberto Angela, grande professionista, storico, conduttore, con i suoi programmi ha fatto tanto per la nostra meravigliosa città. Con competenza e professionalità sta innalzando il nome di Pompei in tutto mondo". Per chi non era presenta alla cerimonia ecco nel dettaglio piano per piano la torta Alberto Angela: il primo piano, è stato ricoperto lateralmente di ciottoli grigi e delizie a limone di Sorrento, un richiamo alle strade della vecchia Pompei. Il secondo, è stato decorato con una riproduzione di un affresco sito in Villa dei Misteri. Il terzo, con una decorazione in pasta di zucchero a riprodurre la facciata dell'Anfiteatro. Il quarto , è stato ricoperto di pasta zucchero con una greca in stile pompeiano alla base e la scritta frontale Pompei . Il quinto e ultimo piano, con una colata di glassa al cioccolato rossa, quasi a simboleggiare l'eruzione del Vesuvio, e alla base il Fauno Danzante simbolo per eccellenza di Pompei. " Ringrazio l'amministrazione tutta, il sindaco Pietro Amitrano per questa opportunità, e anche mio padre mosaicista degli scavi, devo a lui il mio amore per la città antica di Pompei" ha ribadito Salvatore Gabbiano.