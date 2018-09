'Cuochi e dintorni' con lo chef Tommaso De Rosa

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Fra qualche giorno inizierà la nuova stagione televisiva del programma "Cuochi e dintorni" su Alice TV, il programma a cui prenderà parte anche lo chef internazionale Tommaso De Rosa.

Lo chef Tommaso De Rosa, docente di enogastronomia dell'istituto alberghiero "F. de Gennaro" di Vico Equense (Napoli) ma in giro per il mondo come Ambasciatore della buona cultura gastronomica italiana, sarà protagonista del programma televisivo in compagnia della conduttrice Francesca Romana Barberini.

La notorietà dello chef De Rosa deriva prima ancora che dalle apparizioni sul piccolo schermo, da quella che è il suo nuovo modo di concepire la cucina la "Dietogastronomia", una Cucina salutista sinonimo di mutamenti di comportamenti, è sinonimo di una gastronomia che vuole accontentare anche chi, per scelta etica o necessità, abbia deciso di cambiare il proprio stile di vita alimentare. a favore del saper e buon mangiare ma con gusto.

Nei piatti che realizzerà si parlerà dei prodotti tipici della penisola sorrentina, in particolare di Vico Equense, che ormai lo ha adottato da circa 20 anni, e della buonissima pasta di Gragnano. Il programma inizierà nei primissimi giorni di ottobre, "non si lascia sfuggire molto, ma ci assicura che sarà interessantissimo".

Il programma sarà visibile sul canale 221 del digitale terrestre. Inoltre De Rosa anticipa i prossimi impegni internazionali "corsi di cucina" in giro per il mondo. Sarà prossimamente nel Daghestan, repubblica della Federazione Russa a Macha?kala ed subito dopo in Georgia a Tbilisi. Non mancherà in ritorno in Iran che lo aspettano per la prossima edizione di Dastpoknt.tv il nostro MasterChef.(ANSA).