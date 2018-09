Msc Crociere nel 2019 raddoppia a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 5 SET - MSC Fantasia la prossima estate tornerà a toccare il porto di Napoli ogni settimana per tutta la stagione estiva. Il crescente apprezzamento della città partenopea a livello turistico ha convinto MSC Crociere a modificare i propri piani rafforzando la presenza a Napoli con l'inserimento di uno scalo settimanale a Napoli nell'itinerario della nave che appena 10 anni fa fu battezzata da Sophia Loren con un'indimenticabile festa al molo Angioino e ospiti d'eccezione tra cui Pino Daniele, Lucio Dalla e Renzo Arbore. La nave sarà quindi ormeggiata ogni giovedì per l'intera giornata - dalle 7:00 del mattino fino alle 17:00 - offrendo la possibilità ai crocieristi di ammirare e conoscere la città e i suoi dintorni senza fretta, attraverso visite più approfondite.

"Abbiamo arricchito l'itinerario della programmazione estiva 2019 di MSC Fantasia in risposta alla crescente popolarità del Sud Italia" commenta Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises. "Per la prima volta posizioniamo una nave su Napoli per un'intera giornata ogni settimana per tutta la stagione estiva. Arrivando al mattino, daremo ai nostri ospiti il tempo necessario per fare escursioni e immergersi nella vibrante cultura e bellezza di questa regione ricca di storia. Questa sarà certamente una delle tappe salienti di questo itinerario e siamo convinti che la risposta positiva da parte dei nostri crocieristi sarà estremamente positiva".

"Napoli è in un certo senso la 'casa' di MSC Crociere" sottolinea Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere.

"Quest'anno abbiamo MSC Seaview, l'ultima nata, ogni settimana in porto e anche la nostra prossima ammiraglia, MSC Bellissima, farà tappa fissa a Napoli. Ciò testimonia la centralità di questa città all'interno delle nostre strategie e l'inserimento di MSC Fantasia va a rafforzare questa posizione, oltre che a contribuire ulteriormente allo sviluppo turistico di Napoli e di tutta la Campania: nel 2019 MSC Crociere movimenterà nel porto di Napoli ben 320.000 crocieristi, con un incremento quasi doppio (+91%) rispetto all'anno in corso. Non dimentichiamoci inoltre che il beneficio di una destinazione crocieristica non si limita ai giorni in cui la nave arriva in porto, ma anche negli anni successivi perché spesso i crocieristi tornano nelle città più belle che hanno visitato per trascorrervi una vacanza più lunga, questa volta a terra e dedicata esclusivamente a quella specifica destinazione che li aveva colpiti positivamente durante la crociera. Inoltre a luglio del 2019 durante le Universiadi di Napoli avremo fissa in porto anche MSC Lirica, per ospitare parte dei giovani atleti che arriveranno da tutto il mondo per partecipare a questa competizione internazionale".

Con la modifica dell'itinerario di MSC Fantasia, quindi, sarà possibile partire da Napoli ogni giovedì dal prossimo 25 aprile fino al 24 ottobre 2019. L'itinerario prevede anche tappe a Livorno, da cui sarà possibile raggiungere città d'arte come Firenze e Pisa in escursione, Genova, ricca di luoghi turistici sia in città che nel territorio circostante, Marsiglia, porta d'accesso della Provenza in Francia, e due soste nelle isole Baleari, Palma di Maiorca e Ibiza in cui poter apprezzare sia le rinomate spiagge che la ineguagliabile movida notturna. Una vacanza completa che offre la possibilità di visitare alcune delle più famose mete estive e culturali presenti nel Mediterraneo occidentale.

Il 24 ottobre 2019 sarà invece possibile partire da Napoli per un'inedita e irripetibile crociera di 8 giorni verso la Grecia, con tappe a Genoa, Corfù, Katakolon, Messina e Cagliari e rientro a Napoli venerdì 1° novembre 2019. Un'occasione imperdibile per chi vuole visitare la Grecia senza rinunciare alla comodità di partire da Napoli.