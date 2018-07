Capitan Cooking, al via IV edizione

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Capitan Cooking ha presentato in anteprima a Sorrento la IV Edizione. E' stata l' occasione per fare una riflessione su questa IV edizione di Capitan Cooking, gara di cucina internazionale, che si basa su ricette provenienti da sondaggi presso gli emigrati all' estero, e alla quale partecipano allievi degli Istituti alberghieri di tutta Italia.

I vincitori hanno poi l'opportunità di partecipare a stage e tirocini presso rinomate strutture turistico- alberghiere.

Infatti proprio in questa settimana gli allievi dell'Istituto Ippolito Cavalcanti di Napoli che hanno vinto la III edizione 2017, sono a Londra per uno stage, organizzato dallo sponsor Rossopomodoro. Gli allievi del Cavalcanti hanno preparato per la cena del 27 a Sorrento i piatti che li hanno portati alla vittoria: ravioli capresi e spaghetti aglio, olio e peperoncino.

La gara, organizzata dalla giornalista Nadia Pedicino, è promossa dall' associazione Asmef ( www.asmef.it presieduta da Salvo Iavarone), titolare della rassegna " Giornate dell' Emigrazione" , che dal 2006, con il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, delle Regioni Campania, Basilicata e Calabria, Camera e Senato, incontra gli emigrati nel mondo, con iniziative culturali ed artistiche.