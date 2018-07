A Napoli Bufala Fest,non solo mozzarella

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Al via domani, a Napoli, alla quarta edizione del Bufala Fest che porta sul lungomare Caracciolo di Napoli due chilometri di stand che offriranno ai visitatori il gusto della bufala, dalla mozzarella, alla carne, dagli insaccati ai dolci con la ricotta.

"Bufala Fest - spiega Antonio Rea, che organizza l'evento insieme con Francesco Sorrentino - vuole diventare un evento permanente nella città di Napoli, rivolto alle famiglie, ai genitori e ai bambini, ma anche agli stakeholder della filiera bufalina che avranno l'occasione di scambiarsi buone pratiche.

Il tema di quest'anno sarà il territorio, quindi la Campania e tutto il Sud. L'obiettivo è mettere in rete tutti i soggetti attivi nella filiera bufalina perché questo è un settore in crescita, capace di espandersi sempre di più purché sia raccontato". Saranno 53 gli stand di food a cui si accede gratuitamente per poter acquistare ticket che consentono di gustare i prodotti della filiera ma anche per godersi gli spettacoli musicali sul grande palco montato alla Rotonda Diaz, i cooking show degli chef stellati e quattro workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

"Non solo mozzarella" è il messaggio degli organizzatori che puntano a far conoscere ai visitatori attesi la carne di bufalo, che ha proprietà nutritive eccezionali, si presta molto bene alle diverse esigenze alimentari, soprattutto di chi soffre di ipercolestrolemia, grazie all'assenza di grasso di infiltrazione all'interno della massa muscolare. Le serate propongono invece nomi di primo piano a cominciare da Michele Zarrillo, Fabio Concato, Carlo Faiello, ma anche il cabaret di Simone Schettino, e gli youtubers di successo Awed/Prezioso/Dose. Bufala Fest sarà impegnato anche nel sociale e impegnerà un gruppo di ragazzi diversamente abili nelle attività dei bar all'interno del villaggio.(ANSA).