Tour auto d'epoca nel Parco del Cilento

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 01 GIU - Una Triumph TR3A del 1958, una Lancia Flavia coupè del 1965, una Roll Royce del 1966, una Jaguar MK II del 1967 ed una Ferrari 208 turbo del 1988. Sono soltanto alcune delle auto d'epoca protagoniste del "Rotary Sun tour 2018 to diano valley to lucana coast" in programma da oggi, venerdì 1 giugno, sino a domenica 3 giugno, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel Salernitano, e sulla costa di Maratea (Potenza).

Si tratta di un raduno d'auto d'epoca che vede la partecipazione di equipaggi provenienti dalla Campania, Calabria, Basilicata, Lazio, Puglia e Toscana. La carovana degli splendidi esemplari d'epoca fa tappa in diversi siti di valenza storica, architettonica e naturalistica.

Gli equipaggi avranno modo di apprezzare la Certosa di San Lorenzo in Padula, il borgo medioevale di Teggiano, le grotte di San Michele e l'inghiottitoio del Bussento, nonché la splendida e suggestiva costa di Maratea. Il raduno, organizzato dal Rotary club Sala Consilina-Vallo di Diano, ha finalità solidali e benefiche, ovvero raccogliere donazioni a beneficio del Fondo Polioplus nell'ambito del programma internazionale "End Polio Now" finalizzato a combattere la poliomielite nel mondo. (ANSA).