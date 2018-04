Nella Piazzetta di Capri apre Il Piccolo

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 18 APR - La Piazzetta di Capri si trasformerà domani sera in piazza delle grandi occasioni per l'apertura de "Il Piccolo - Capri", lo storico e rinnovato bar che si rifà il look nel segno della tradizione festeggiando gli 80 anni di vita. Un luogo storico anche perché da quel balcone-terrazza, ancora prima che diventasse bar, Filippo Tommaso Marinetti, uno dei leader del Futurismo, ad inizio del secolo scorso tenne una lunga orazione durante il famoso convegno del paesaggio di Cerio. Il Piccolo Bar a dispetto del proprio nome, da oggi definito con una nuova veste grafica, "Il Piccolo", costituisce in realtà il più grande dei bar presenti nel salotto del mondo. Il restyling è avvenuto proprio ad 80 anni da quando Raffaele Vuotto, l'inventore del "salotto del mondo" nel 1938, sfidando il regime fascista, tenne a battesimo la Piazzetta con la comparsa dei primi tavolini all'aperto "fondando" il salotto del mondo. Oggi alla guida dell'azienda vi è il nipote, Marco Strina. Il connubio tra storia, tradizione e modernità ha rappresentato il filo conduttore seguito dallo Studio Della Rocca nel progettare e coordinare i lavori. Gli ambienti rinnovati accolgono sculture realizzate dall'artista spagnola Magdalena Merino ed una figura in bronzo che il tecnico progettista ha ideato e sviluppato.

La nuova veste grafica è stata curata da Rosanna Cianniello e Paola Sasso. Nel progetto di restyling del locale, ci si è interfacciati anche con la ristrutturazione del nome. Il rebranding, voluto dal Marco Strina, che nello spiegare il nuovo concept afferma: "È stato sin dal primo momento importante mantenere l'identità storica del bar, conservando il nome 'Il Piccolo', nome che mio nonno Raffaele Vuotto assegnò al bar che nella piazzetta guarda al Gran Caffè, oggi Gran Caffè Vuotto.

L'esperienza del Piccolo è fortemente legata all'isola di Capri e alla sua posizione. È proprio per questo forte legame storico con il luogo che il bar della piazzetta diventa oggi Il Piccolo Capri, un nome che racconta qualcosa di diverso e di più simbolico di un comune bar". (ANSA).