Campania, stop discoteche fino al 15/3

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - Stop fino al 15 marzo in Campania per le discoteche ed i luoghi di ritrovo dove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro con il solo servizio verso i posti a sedere. Lo stabilisce una ordinanza firmata poco fa dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, nell'ambito delle misure di contenimento del coronavirus.

(ANSA).