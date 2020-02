Coronavirus, due probabili casi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Sono due i test probabili positivi al coronavirus inviati a Roma dall'ospedale Cotugno di Napoli. I due pazienti sono provenienti dal Casertano e da Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. I tamponi, secondo quando si apprende,'sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità, per le contro analisi. Secondo quanto si è appreso per entrambi i casi si è ricostruito il percorso degli ultimi giorni. Vengono entrambi dal Nord, uno dei due si è presentato direttamente in ospedale, l'altro paziente risulta asintomatico. In serata De Luca ha firmato l'ordinanza che impone per 3 giorni lo stop a scuole e università a partire dal 27 febbraio