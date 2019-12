8/12, Capri Wave-Winter Arts Festival

(ANSA) - NAPOLI, 7 DIC - "L'obiettivo con cui è nata l'idea di 'Capri Wave - Winter Arts Festival' è stato quello di creare un Natale diverso e inclusivo, che va dalla tradizione all'arte, alla cultura, con particolare attenzione all'ambiente, senza tralasciare i momenti di divertimento, con musica dal vivo e dj set". Così Ludovica Di Meglio, consigliere delegato al Turismo della Città di Capri, psiga l'iniziativa che prenderà il via domani. "Spero che diventi un appuntamento fisso del periodo invernale a Capri, isola che merita di essere vissuta in tutte le stagioni". La Città di Capri, in collaborazione con l'Associazione Culturale Gulliver, propone, dunque, un Natale all'insegna di arte e cultura:programma di appuntamenti fino al 15 gennaio. La manifestazione si muove su 3 direttrici: "Vetrine d'artista" a cura di Laura Trisorio, "Performance", "Workshop e dibattiti". Capri Wave include il progetto Capri Loves Art, contenitore aperto, work in progress che integrerà proposte indipendenti che sposano lo spirito del Capri Wave.