400 frigoriferi nelle celle di Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Quattrocento frigoriferi sono già arrivati ed installati nelle celle dei padiglioni della Casa Circondariale di Napoli "Poggioreale - Giuseppe Salvia". In particolare, ogni cella è munita di un refrigeratore per le esigenze dei detenuti. Questa iniziativa è stata finanziata dall'assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania su iniziativa del Garante regionale dei Detenuti.

Domani, lunedì 11 novembre, alle ore 9:30 l'assessore alle Politiche Sociali della Campania Lucia Fortini ed il Garante regionale dei Detenuti Samuele Ciambriello visiteranno i padiglioni del Carcere di Poggioreale. La visita, si ricorda in una nota, è aperta anche ai giornalisti ed operatori di ripresa che potranno accedere agli spazi per le riprese video nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. A margine della visita l'assessore ed il Garante rilasceranno dichiarazioni alla stampa. L'appuntamento è fissato alle ore 9:30 presso il Carcere di Poggioreale. I giornalisti dovranno essere muniti di tessera ed gli operatori di ripresa di un valido documento di riconoscimento.