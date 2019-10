Stéphane Lissner il 12/10 al San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Stéphane Lissner, nuovo sovrintendente del teatro di San Carlo. sarà presente il 12 ottobre all'inaugurazione della Stagione Sinfonica del Massimo partenopeo.

Per il concerto inaugurale come tradizione sul podio ci sarà il direttore musicale Juraj Valčuha (ore 20.00; in replica domenica 13 ottobre ore 18.00). In programma Lontano composizione di György Ligeti e Il canto della terra di Gustav Mahler, interpreti il contralto Daniela Sindram e il tenore Eric Cutler.

Lissner, direttore del'Opera di Parigi, la cui nomina proposta dal Consiglio d'Indirizzo della Fondazione è stata ratificata il 10 ottobre dal ministro per i Beni culturali Franceschini, incontrerà a teatro la sovrintendente Rosanna Purchia.(ANSA).