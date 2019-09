Figlio vittima, fuori dopo solo una anno? É una vergogna

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - "E' una vergogna, ma come è possibile che un killer, dopo solo un anno di galera, esca in permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni?". Giuseppe è il figlio di Franco Della Corte, il vigilantes colpito a morte il 16 marzo 2018 all'esterno della metro di Piscinola, a Napoli, dove lavorava, da un gruppo di ragazzini. E' rimasto incredulo di fronte alla notizia che uno degli assassini del padre abbia potuto usufruire di un permesso premio e festeggiare.

"Sono stati troppo morbidi con gli assassini di mio padre - dice - Capisco che è la legge, che era il rito abbreviato, ma già la condanna è stata irrisoria. Anche il premio. Capisco che chi gli ha concesso l'uscita poteva farlo, ma proprio non ne capisco il motivo". "Quello è un assassino, ha ucciso mio padre, un uomo radioso, un genitore che ci ha trasmesso valori - sottolinea - Abbiamo perso così nostro padre e ci hanno creato un dolore tale che è difficile accettare, e addirittura la festa di 18 anni?".(ANSA).