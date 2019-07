De Luca, Anpal assuma i navigator a tempo indeterminato

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - I navigator "siano assunti a tempo indeterminato dall'Anpal, che ha gestito la selezione in piena autonomia e ha il dovere di stabilizzare i precari che già lavorano in Anpal, e di stabilizzare dopo un periodo formativo, anche i 'Navigator'. Dica il Governo se intende procedere alla stabilizzazione. Fra l'altro dal 1° luglio, la pubblica amministrazione non può sottoscrivere contratti Co.Co.Pro". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca replica al M5S e al vicepremier Luigi Di Maio che ha definito "una follia" la mancata assunzione da parte della Regione dei navigator. "Si cancelli - aggiunge De Luca - il vergognoso art.3 dell'accordo quadro nazionale, che legittima, incredibilmente, il doppio lavoro. Si consenta a quanti partecipano al corso-concorso della Regione, di poter accedere anche a un lavoro stabile nei Centri per l'Impiego. Su questa base, la Regione Campania è pronta a un incontro presso il ministero del Lavoro per definire tutto, e sottoscrivere tutti gli accordi possibili".