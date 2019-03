Auto contro moto, un morto e tre feriti nel Casertano

È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un drammatico incidente stradale tra una moto e un'auto avvenuto sulla statale Domiziana nel territorio del comune di Mondragone (Caserta). La vittima è un ucraino di 47 anni, che era nell'auto, condotta da un italiano; nella vettura c'erano in totale cinque persone.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Mondragone, l'incidente è avvenuto quando l'auto ha tentato di svoltare in una traversa che sbucava sulla corsia opposta mentre sopraggiungeva la moto, con a bordo due persone; il mezzo si è schiantato contro la portiera posteriore destra, uccidendo il passeggero che era all'interno. Gli occupanti della moto sono rimasti feriti gravemente, così come un altro passeggero dell'auto.