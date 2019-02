'Pentiti da bruciare', divieti dimora

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Istigazione a delinquere aggravata da finalità mafiose: è il reato che il gip di Napoli contesta a 5 persone (2 minorenni e 3 maggiorenni) che lo scorso 8 dicembre, per i festeggiamenti dell'Immacolata nel rione Savorito di Castellammare di Stabia (Napoli), bruciarono, davanti alla folla, un manichino con un cappello delle forze dell'ordine e uno striscione con la scritta "Così devono morire i pentiti, abbruciati". L'episodio avvenne nel quartiere della periferia stabiese noto come "Aranciata Faito", abitato dalla famiglia criminale Imparato, detti i "Paglialoni", fiancheggiatori del clan D'Alessandro.

Per gli inquirenti si tratto' di un eloquente messaggio intimidatorio ai collaboratori di giustizia ma anche di un gesto di sostegno e al clan D'Alessandro che pochi giorni prima dei cosiddetti "fuocaracchi" dell'Immacolata era stato "colpito" da una serie di arresti della Polizia di Stato per reati commessi e ricostruiti grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. (ANSA).