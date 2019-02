Bimbo ucciso:vescovo,no abitudine a male

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 2 FEB - Esiste una "folle abitudine al male. Ci fa diventare indifferenti e ci impedisce di cogliere i momenti e le situazioni di crisi. Anche le istituzioni fanno sempre più fatica ad approntare interventi adeguati e soprattutto a mettere in atto misure di prevenzione". Lo ha detto l'arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, nell'omelia ai funerali del bimbo ucciso domenica scorsa a Cardito. Momenti di tensione all'ingresso in chiesa del feretro del bimbo di 7 anni ucciso domenica scorsa a Cardito dal convivente della madre.

Alcuni parenti del papà del piccolo ha iniziato a inveire contro la donna, ma sono stati bloccati e invitati a uscire dalle forze dell'ordine.

Ai funerali, seguiti da centinaia di persone nella chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, sono presenti sia la madre del piccolo sia il padre. I due, separati da tempo, sono seduti in fila diverse nella chiesa e non si sono degnati di uno sguardo.