Napoli intitola strade a Nanni Loy e Nunzio Gallo

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Nuove intitolazioni sono state approvate dalla Commissione Toponomastica del Comune alla presenza del sindaco Luigi de Magistris.

E' stata approvata, su proposta dell'assessore alla Cultura Nino Daniele, la richiesta di intitolazione dello slargo antistante l'Accademia delle Belle Arti a Nanni Loy. Sempre su proposta dell'Assessore Daniele, sarà apposta una targa in ricordo della strage nazista del "Fondo Maranese" del 28 settembre 1943 altrimenti noto come "Strage di San Rocco Marianella". Approvata poi l'intitolazione, su proposta dell'assessore Clemente, di una strada, piazza o fermata di Bus a Rosa Parks, attivista statunitense e figura simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa nel 1955 per aver rifiutato di cedere ad un uomo bianco il suo posto su un autobus. Approvata infine la proposta del presidente e del Consiglio della II° Municipalità di intitolazione a Nunzio Gallo di Piazzetta Carafa.