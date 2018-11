Raggi: flash mob in piazza Plebiscito

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Si svolgerà in piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti alla sede della Prefettura, il flash-mob #giùlemanidallinformazione che il prossimo 13 novembre la Federazione nazionale della stampa ha organizzato, in tutte le piazze italiane, dopo gli attacchi alla stampa da parte del M5S.

A Napoli l'appuntamento, secondo quanto rende noto il Sindacato Unitario Giornalisti Campania, è alle ore 12.

"Ritrovarsi in piazza contemporaneamente - spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione della stampa - significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l'informazione e i giornalisti".