Nuovo progetto discografico ed editoriale per Veronica Vitale

(ANSA) - NAPOLI, 7 NOV - "Per me Inside The Outsider non rappresenta soltanto il mio progetto più voluto ma anche il mio ritorno discografico in Italia dopo 7 anni all'estero. Adesso posso raccontare la mia storia anche nella mia nazione. La mia vita è stata fin da subito come una nave ed il mio Diario Di Bordo l'ho scritto con gli occhi di chi ne ha viste tante ed il sorriso di chi le ha superate tutto. Mi volevano donna ma io ero nata Guerriero." Veronica Vitale, artista internazionale (riconoscimento ricevuto nel 2011 al MIPA Der Musikmesse International Press Award) rinnova il tessuto del POP Italiano con il nuovo disco "INSIDE THE OUTSIDER" e presenta il genere "Liquid/Dubstep" in uscita worldwide il 9 Novembre 2018.

"La musica ci circonda, è nel mondo, ed i miei suoni sono andata a prendermeli uno dopo l'altro. Mi piace attraversare le cose, tuffarmici dentro e farmi attraversare come fossimo liquidi,lo stesso per le note e tutti i generi musicali che in un ambiente "liquido" possono coesistere armonia come un gran concerto .Il mio linguaggio è liquido, come la società descritta da Zygmunt Bauman.» "Inside the Outsider” (“trad. Dentro colui che pensa fuori degli schemi) (Outsider - é lo sfavorito, lo sconosciuto, l’emarginato, ma anche colui che guarda il mondo con occhi nuovi) É il viaggio in giro nel mondo e nel mondo dentro sé stessi raccontato da Veronica Vitale. Il progetto si presenta in 3 parti Album + Libro ed infine, disponibile su Youtube con un nuovo episodio al mese il Docufilm ad Episodi in qualitá video 5K, cosí da poter camminare in tutte le stanze dell’anima. Il disco è stato prodotto negli Stati Uniti, con la straordinaria partecipazione di Leon Hendrix, la stella del funk Bootsy Collins, l’erede di James Brown Tony Wilson, The Mad Stuntman, Boyd Grafmyre, Marco Zurzolo, e molti altri, includendo la supervisione degli scomparsi Stelvio Cipriani e Joe Jackson. Il CD esce in edizione speciale con un avvincente Diario Di Bordo a fargli da custodia, scritto dall’artista nei giorni di permanenza a Seattle nel 2013 a Cincinnati 2017, un manuale per l’artista indipendente ma anche per l’essere umano e la sua la vita di tutti i giorni, in cui trovare la mappa per raggiungere la felicità. Tra le pagine è frequente la menzione alla cittá d’origine Boscoreale. Una storia che ha in comune con tutte le migliori fiabe, la trasformazione ed il cambiamento in cui l’artista baratta il classico “Vissero felici e contenti” con la morale “Non puoi vivere la tua fiaba, se all’inizio, ti manca il coraggio di entrare nel bosco”. "Dal 9 Novembre sará in tutte le Radio Italiane il singolo “World Travels” in cui Veronica Vitale duetta con The Mad Stuntman, star multiplatino delle classifiche mondiali nel 2013 con il film "Madagascar" di DreamWorks ed il brano “I like to move it” . L’Editore di spicco che ha fortemente voluto il lancio del progetto in Italia è Dino Vitola".