Domani scuole chiuse a Napoli, sindaco critica P. civile

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Domani scuole chiuse a Napoli. Lo ha stabilito il sindaco, Luigi se Magistris. La decisione è stata presa per "consentire l'esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalità, ondata di maltempo, tenuto conto della sola allerta gialla, criticità ordinaria, diramata dalla competente protezione civile". L'allerta meteo diramata dalla protezione civile della Regione Campania fino a domani è di colore arancione per i territori dell'Alto Volturno e del Matese, in provincia di Caserta, e di colore giallo per tutto il resto della Campania Scuole chiuse domani anche in molti altri comuni del Napoletano per la conta dei danni: tra gli altri Pozzuoli, Gragnano, Castellammare, i comuni delle isole di Ischia e Capri, e alla lista se ne aggiungeranno altri nelle prossime ore.