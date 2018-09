Segna Insigne, la Fiorentina battuta 1-0

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Con un gol di Lorenzo Insigne il Napoli di Carlo Ancelotti batte al San Paolo la Fiorentina di Stefano Pioli.

La rete al 33' del secondo tempo, con Milik che pennella un assist preciso al centro dell'area per Insigne. Il fantasista brucia Pezzella in velocità e batte Dragowksi in uscita. All'inizio dell'incontro le curve dell'impianto di Fuorigrotta si sono presentate semi deserte per una protesta della tifoseria contro il caro prezzi imposto dal club azzurro che ha messo in vendita i biglietti per le due curve a 35 euro. Anche negli altri settori poco pubblico presente.