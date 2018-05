Casa, a Capri può costare 12.500 euro/mq

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Capri si conferma "regina" del golfo di Napoli. Comprare casa sull'isola può costare fino a 12.500 euro a metro quadro. È quanto emerso dal report sul mercato immobiliare, relativo al secondo semestre del 2017, della Borsa immobiliare di Napoli, società della Camera di commercio partenopea. Via Camerelle, via Camera e via Vittorio Emanuele hanno prezzi fino a 12.500 euro al metro quadrato.In zona collinare, considerata semicentro, le cause possono arrivare a 12mila al metro quadro. Mentre in quelle individuate come "periferia" il prezzo è di 7mila euro al metro quadro. Anacapri mostra una flessione nei valori delle abitazioni di circa il 4%, rispetto al primo semestre 2017. In questa parte dell'isola i prezzi delle case oscillano dai 6mila ai 7.500 a metro quadro.

Sull'isola di Ischia si rileva un deprezzamento nelle quotazioni di Casamicciola Terme e nella parte periferica di Lacco Ameno fino al 3%, a seguito del terremoto dell'anno scorso.