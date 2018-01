Musica: dal 25/1 nuovo video Maldestro

(ANSA) - POTENZA, 23 GEN - Il 25 gennaio uscirà "Arrivederci allora", il quarto singolo di "I Muri di Berlino", il disco del cantautore napoletano Maldestro: il videoclip del brano è stato realizzato in Basilicata con il contributo della Lucana Film Commission, e sarà presentato in anteprima nazionale a Potenza, alle ore 11 nel ridotto del Teatro Stabile (dove l'artista si esibirà in concerto il prossimo 18 marzo).

Maldestro ha anche vinto il premio "Soundies Awards", per il miglior video nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2017. I Soundies Awards, alla terza edizione, sono stati ideati dal patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, e nell'ambito dei riconoscimenti "sono stati realizzati già due videoclip in Basilicata, quelli - si precisa nella nota - di Ermal Meta e di Fabrizio Moro".