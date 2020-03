Coronavirus:secondo decesso a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 27 MAR - Il coronavirus fa la sua seconda vittima a Crotone. Si tratta di un professionista di 66 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio dove era arrivato il 15 marzo scorso.

Le sue condizioni si sono aggravate nella serata del 26 marzo e l'uomo, purtroppo, non è riuscito a superare la notte. Il decesso va ad aggiungersi a quello di altri tre di pazienti contagiati dal coronavirus avvenuti in Calabria nella sola giornata di giovedì 26 marzo.

Complessivamente in Calabria le vittime causate dalla diffusione del virus sono 15. Due decessi sono avvenuti a Crotone.