Affluenza in Calabria alle 19 del 35,52%

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - Si conferma anche alla rilevazione delle 19, anche se di poco, l'aumento dell'affluenza per le elezioni regionali in Calabria. Alle 19 ha votato il 35,52 degli aventi diritto contro il 34,68 del 2014. La provincia in cui l'affluenza è stata più alta, così come l'aumento rispetto alle regionali precedenti, è stata Catanzaro che, di fatto, ha spinto verso l'alto il dato regionale, dove si sono recati alle urne il 37,98% contro il 34,69%. A seguire, infatti, c'è Cosenza con il 35,86%, in leggero calo rispetto al 2014 (35,94) e Reggio Calabria (35,19% contro il 34,16%). Anche a Vibo Valentia e Crotone dati in lieve calo rispetto al 2014, rispettivamente 33,18% contro il 33,66% e 32,17% contro 32,36%.