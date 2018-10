Calabria, raccolti 45.360 kg pneumatici

(ANSA) - CATANZARO, 26 OTT - Oltre 45 mila chili di pneumatici fuori uso (Pfu) sono stati rimossi in Calabria grazie a Legambiente ed EcoTyre con la campagna Puliamo il Mondo. In particolare sono stati 45.360 i chili, corrispondenti a circa 6.000 pezzi, raccolti in 11 comuni che hanno aderito all'appello di EcoTyre, il Consorzio primo in Italia per numero di soci - oltre 700 - e secondo per quantitativi di Pfu gestiti, oltre 43 milioni di kg nel 2017. Il Consorzio ha a ritirato i pezzi con un proprio mezzo, senza alcun costo per le Amministrazioni comunali, per portarli negli impianti di trattamento e avviati al corretto recupero. Gli Pfu sono un tipo di rifiuto "permanente". Se lasciati in natura necessitano di centinaia di anni per degradarsi completamente. Ma rappresentano anche una risorsa: se gestiti in modo corretto sono riciclabili al 100%.

La maggior parte, è scritto in una nota, viene triturata generando il "granulato di gomma", riutilizzabile per diversi usi come i fondi stradali, le superfici sportive e l'isolamento.