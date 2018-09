Saluto fascista a funerali del 'camerata Nando Giardini'

Omaggio con saluto fascista a Ferdinando Giardini, esponente storico della Destra in Calabria, tra i fondatori del Movimento sociale italiano, morto giovedì scorso e del quale ieri si sono celebrati i funerali a Catanzaro. Lo scrive il quotidiano "Gazzetta del Sud", pubblicando anche una foto dell'omaggio tributato a Giardini durante i funerali.

Per tre volte, a conclusione del rito funebre, i partecipanti hanno risposto "presente" al grido "Camerata Nando Giardini", come prevede un rito ormai consolidato in occasioni simili e che proprio nei giorni scorsi ha avuto un precedente a Sassari in occasione dei funerali del docente universitario Gianpiero Todini.

Ferdinando Giardini, detto "Nando", morto all'età di 96 anni, é stato uno dei "padri" della Destra calabrese, per molti anni consigliere regionale e consigliere comunale di Catanzaro.