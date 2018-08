Tropea,Nicotera e Rizziconi a voto 21/10

(ANSA) - CATANZARO, 12 AGO - Ci sono anche i comuni di Nicotera, Tropea e Rizziconi tra gli enti locali interessati al turno elettorale straordinario amministrativo in programma il 21 ottobre. A stabilirlo è un decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto scorso che fissa il ritorno alle urne per l'elezione di sindaci e consigli comunali nei comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso e attualmente commissariati.

La norma prevede che quando il commissariamento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell'anno le nuove elezioni comunali si svolgano in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Il decreto fissa anche l'eventuale turno di ballottaggio, ma non è il caso dei comuni calabresi, per domenica 4 novembre. Il provvedimento è stato inviato ai prefetti delle province delle regioni interessate, per la convocazione dei comizi elettorale e gli altri adempimenti elettorali.