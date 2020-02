Coronavirus: il 24/2 riunione a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 22 FEB - Il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per lunedì prossimo, 24 febbraio, alle ore 10.30, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica "per l'esame delle problematiche connesse" al Coronavirus. Nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina è specificato che la riunione è "allargata al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e ai direttori generali dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo e dell'Azienda sanitaria locale di Potenza".