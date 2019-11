Caffè italiano dall'Abruzzo ad Abu Dhabi

(ANSA) - MOSCUFO (PESCARA), 26 NOV - Caffè abruzzese negli uffici del ministero del Tesoro degli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. E' quello della Universal Caffe di Moscufo, scelta tra i marchi selezionati per la fornitura. L'operazione è stata conclusa in collaborazione con l'importatore locale di Universal. L'accordo prevede due anni di fornitura, con la possibilità di rinnovare per un altro biennio.

"La sfida - fa sapere l'azienda - è stata vinta anche grazie al supporto della Master Coffee Academy, la scuola per professionisti del caffè di Universal: nel corso della selezione, un trainer è andato sul posto per far conoscere il modo di lavorare dell'azienda, per far provare le diverse miscele e illustrare come preparare un vero caffè italiano".

"Per la nostra azienda - afferma l'amministratore unico di Universal Natascia Camiscia - si tratta di un importante riconoscimento che premia il nostro modo di lavorare e la nostra qualità. Da tempo Universal è impegnata in un processo di internazionalizzazione, che si basa anche sulla ricerca, finalizzata a capire esigenze e gusti di mercati molto diversi dal nostro. L'essere stati scelti in una selezione a cui hanno partecipato grandi competitor è sicuramente motivo di soddisfazione, nonché conferma di come la strada intrapresa sia quella giusta".