Castel del Giudice celebra le mele

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE (ISERNIA), 30 SET - I produttori biologici e naturali di Molise e Abruzzo a Castel del Giudice per la seconda edizione della 'Festa della Mela', in programma il prossimo 13 ottobre. Una festa che rende omaggio alla biodiversità, alla tutela dell'ambiente e al simbolo del borgo molisano che ha trasformato 40 ettari di terreni abbandonati nel meleto biologico 'Melise'. Qui è possibile trovare diverse varietà: la 'Limoncella', che somiglia a un piccolo limone giallo; la 'Zitella', dolce, dal colore giallo con sfumature rosa; la mela 'gelata' che presenta al suo interno alcune zone vetrose come se fosse di ghiaccio, e la mela 'Tinella'. Si comincia alle 11 nella sede dell'azienda agricola Melise dove è in programma anche l'inaugurazione del nuovo birrificio agricolo le cui materie prime sono coltivate a Castel del Giudice. La 'Festa della Mela' rientra nel programma 'Turismo è Cultura' della Regione Molise.