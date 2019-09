'Cammino Sanniti', 3 giorni sul Tratturo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 SET - Prosegue il viaggio di 'Turismo è Cultura', cartellone di eventi e manifestazioni promosso dall'assessorato a Turismo e Cultura della Regione Molise. Al via oggi il 'Cammino dei Sanniti', tre giorni sul tratturo Castel di Sangro-Lucera, che attraversa il Molise e la Puglia Dauna fino al Gargano, una tragitto alla scoperta delle bellezze del Molise e delle sue tradizioni. Taglio del nastro, sempre oggi, per la seconda edizione della Rassegna organistica degli 'Amici della Musica' di Campobasso, con la direzione artistica di Antonio Colasurdo e Andreina Di Girolamo. Nell'Abbazia di Santa Maria di Casalpiano a Morrone del Sannio (Campobasso), alle 19, si esibiranno Luca Scandali (20 settembre), Marco Ruggeri (24 settembre) e Francesco Di Lernia (27 settembre). Per il trasferimento da Campobasso al luogo del concerto è prevista una navetta che partirà alle 17.30 dal piazzale antistante l'ex Roxy di Campobasso. (ANSA).