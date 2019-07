A Roma "Parco Edoardo Valentini"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Roma celebra con una targa alla memoria Edoardo Valentini, il produttore di vino che ha saputo portare nel gotha della viticoltura mondiale i vini abruzzesi Trebbiano, Montepulciano e Cerasuolo. Lunedì 15, alle ore 10,30, alla presenza del vice sindaco di Roma Luca Bergamo, del presidente della Fondazione italiana Sommelier (Fis) Franco Maria Ricci e di Francesco Paolo Valentini sarà inaugurata la targa toponomastica "Parco Edoardo Valentini: vignaiuolo e cantiniere (1933 - 2006)" in Viale Giustiniano Imperatore. Un importante riconoscimento per il wine-maker scomparso 13 anni fa. "Aver ottenuto la targa toponomastica dedicata ad Edoardo Valentini rappresenta un momento importante per il vino italiano" sottolinea il presidente della Fis Franco Maria Ricci.

"Abbiamo portato avanti con convinzione questa richiesta, insieme a Francesco Paolo Valentini, e la nostra istanza ha trovato casa a Roma, grazie alla sensibilità mostrata dall'Amministrazione". Per brindare scelto il Trebbiano d'Abruzzo 2014, vino-icona.(ANSA).