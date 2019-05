Torna la Sagra delle ciliegie a Raiano

(ANSA) - RAIANO (PESCARA), 27 MAG - E' arrivata alla 64/a edizione 'La Maggiolata - Sagra delle ciliegie', organizzata a Raiano dall'associazione culturale 'Raiano Eventi' in collaborazione con il Comune. Affonda le radici nella migliore tradizione culturale folkloristica abruzzese, ma si è rinnovata nel tempo proponendo 'la notte rosso ciliegia', evento di richiamo in vista dell'estate in Valle Peligna, e il concorso "Balconi fioriti", giunto alla quinta edizione.

Dal 7 al 9 giugno prossimi artisti di strada, stand gastronomici, mostre e concorsi animeranno il paese. Venerdì 7 giugno alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 concerto di chitarre. Sabato 8 giugno dalle 20 alle 4 la 'Notte Rosso Ciliegia' con artisti di strada e band musicali e dall'una di notte Provenzano DJ. Domenica 9 giugno alle 9 apertura della 15/a fiera dell'Agroalimentare, alle 15:30 sfilata di carri allegorici e costumi tipici, alle 17:45 esibizione del coro "Fonte Vetica" di Castel del Monte, alle 22 esibizione di Marco Marzocca. Durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno sarà disponibile il servizio navetta per l'Eremo di San Venanzio, lungo il fiume Aterno, nella riserva naturale guidata Gole di San Venanzio.