Sette molisane in guida 'Flos Olei 2019'

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 29 SET - Sono sette le aziende molisane produttrici di olio inserite nella prestigiosa guida internazionale "Flos Olei 2019" che sarà presentata ufficialmente l'8 dicembre prossimo a Roma. Due in più dello scorso anno e situate per lo più in Basso Molise, tra Campomarino (Campobasso), Larino (Campobasso), San Martino in Pensilis (Campobasso), Colletorto (Campobasso), Lupara (Campobasso) e Mafalda (Campobasso). Si tratta dell'azienda 'Terra Sacra' di Lupara e 'Traspaldum' di Mafalda. Confermati gli oli di Marina Colonna, Principe Pignatelli, La Casa del Vento, Giorgio Tamaro e Michele Fratianni.