Torna a Pescara 'Street Food Time'

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - Dal 28 giugno al primo luglio torna al Porto Turistico Marina di Pescara "Street Food Time", tour itinerante della gastronomia, nel capoluogo adriatico per il quarto anno consecutivo. Inserito nel cartellone dell'ottava edizione di Estatica è il più grande evento street food del Centro Sud Italia. In scena ogni giorno a partire dalle 18 cibi gustosissimi, materie prime sane e genuine, presentazioni da chef, centinaia di proposte culinarie di ogni regione, birre rigorosamente artigianali, pregevoli vini, freschissimi cocktail. A disposizione dei visitatori 23 food truck, 150 tipologie di cibi tradizionali in versione street, 30 birre artigianali, il truck di un parrucchiere che farà pettinature anni Cinquanta e tre serate di musica live: giovedì 28 la Freak Live Band, venerdì 29 B Street Soul e Sultans of Lizard, sabato 30 Bussola Rotta Sud e Sultans of Lizard.