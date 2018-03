Fontecchio, degustazioni prodotti tipici

(ANSA) - FONTECCHIO (L'AQUILA), 22 MAR - Domenica 25 marzo, Fontecchio parteciperà alle giornate FAI di Primavera, non solamente aprendo le porte di alcuni dei maggiori beni del territorio, ma anche dando la possibilità di conoscere e degustare le eccellenze enogastronomiche locali, con un mercatino dei prodotti tipici in Piazza del Popolo.

Dalle 10 alle 18 produttori locali esporranno le tipicità del territorio, dallo zafferano, al tartufo, ai salumi, dolci tipici, grani antichi, per fare assaporare la bellezza del luogo ai visitatori intervenuti per le giornate FAI. Da Fontecchio, infatti, partirà l'itinerario proposto dal Fai L'Aquila 'La Bassa Valle Subequana tra storia romana e medievale' che si snoderà lungo la valle toccando Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo, per concludersi poi a Sulmona. Sotto il profilo gastronomico, la giornata prevedrà anche l'incontro tra i produttori ed alcuni rappresentanti di Gruppi di Acquisto Solidale provenienti da diverse zone d'Italia, per i quali verrà organizzata anche una degustazione ad hoc, al fine di far conoscere loro i prodotti locali, ed incentivare l'avvio di accordi commerciali.

L'iniziativa, rientra tra la serie di eventi del progetto d'area vasta "Paesaggi Lenti", che vede il coinvolgimento attivo dei comuni di Acciano, Fagnano Alto, Poggio Picenze, San Demetrio né Vestini, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, e Fontecchio come capofila, cofinanziato dal Comune dell'Aquila attraverso il programma Re-start - fondi Delibera CIPE.

Un serie di iniziative, organizzate in collaborazione con Sherpa coop ed Ilex, che fino a giugno, animeranno i territori di questi comuni, con l'obiettivo di promuovere e far conoscere ed assaporare le tradizioni, le tipicità ed i tesori naturalistici, artistici e culturali presenti.