Chocolate Days,4 giorni golosi a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Torna a Pescara, da giovedì 1 a domenica 4 marzo, in piazza della Rinascita, "Chocolate Days", prima tappa del tour nazionale "ChocoModica in tour" che nei prossimi mesi toccherà le principali città italiane.

La kermesse animerà per quattro giorni il centro cittadino, dalle 10 alle 22, protagonista sarà l'antica e golosa tradizione custodita gelosamente dai maestri cioccolatieri di Modica. Il festival "Chocolate Days" è organizzato dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, e si avvale del patrocinio del Comune di Pescara. L'inaugurazione, accompagnata dal concerto dell'orchestra del liceo musicale Misticoni-Bellisario, è fissata per giovedì 1 marzo dalle 9,30 in piazza della Rinascita.

Il festival "Chocolate Days" non è solo un itinerario goloso, ma anche una manifestazione in cui la tradizione dolciaria si mescola con percorsi artistici e letterari, suggestioni legate al cinema e al teatro e allettanti connubi tra cucina e cultura territoriale. I maestri cioccolatieri di Modica saranno rappresentati da Andrea Iurato, che ha condotto all'Expo di Milano le dimostrazioni sull'antica lavorazione del cioccolato di Modica, mentre un confronto tra le diverse tradizioni cioccolatiere e dolciarie tra Pescara e Modica animerà gli incontri con i maestri Massimo Tavoletta e Lorenzo Puca. Le questioni legate allo sviluppo dei distretti produttivi dolciari italiani, inoltre, saranno al centro dell'intervento di Federico Anzellotti, presidente nazionale di Conpait (Confederazione pasticcieri italiani).

Tra gli stand in piazza della Rinascita anche la "Ciokofabbrica" del maestro perugino Fausto Ercolani: una fabbrica del cioccolato aperta gratuitamente ad adulti e bambini per illustrare il processo di trasformazione del cioccolato, dalla tostatura della fava di cacao dei Paesi di origine fino alla spremitura, all'incontro con lo zucchero e infine alla produzione del prezioso cioccolato di Modica. Da giovedì a domenica le performance artistiche di scultura e pittura, con la partecipazione straordinaria del maestro scultore Enrico Candiano, e i percorsi musicali a cura degli studenti del liceo artistico Misticoni-Bellisario si alterneranno a show cooking, a cura del maestro Andrea Iurato, il tutto in un grande padiglione attrezzato con un'area teatro in cui saranno proiettate fiction, animazioni e documentari su cacao e cioccolato e saranno organizzati convegni incentrati sulle qualità benefiche del cacao. Spazio anche a un gemellaggio letterario tra Gabriele D'Annunzio e Salvatore Quasimodo, con l'approfondimento "Pescara e Modica le città di D'Annunzio e Quasimodo" curato dagli studiosi Dante Marianacci e Grazia Dormiente. Da segnalare la presentazione della Guida Gourmet di Repubblica, la presentazione del libro di Grazia Dormiente "Modica.