Una mappa dei tesori nascosti nei borghi

(ANSA) - PESCARA, 10 GEN - Una ricostruzione della geografia della qualità territoriale dell'Italia per scoprire dove è più forte e profondo l'intreccio di tipicità, biodiversità e patrimonio paesaggistico e storico e artistico. E' quella offerta dal rapporto "Piccoli comuni e tipicità" che Coldiretti e Fondazione Symbola presentano giovedì 11 gennaio a Roma, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43.

Lo studio è una mappa, con numeri e dimensioni, regione per regione, dei tesori del 'made in Italy' che potranno ora essere tutelati e promossi grazie alla legge n.158 del 6 ottobre 2017, contenente misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi.

Alle 9.30 inaugurazione della prima rassegna dei prodotti tipici dei comuni con meno di cinquemila abitanti che raccontano la storia di un ricchissimo patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico. In mostra anche le eccellenze abruzzesi conservate da generazioni; presenti, tra gli altri, i comuni di Navelli, San Pio delle Camere, Capitignano (L'Aquila), Treglio, Rocca San Giovanni, Gessopalena (Chieti), Bolognano, Rosciano, Picciano, Tocco da Casauria (Pescara), Valle Castellana, Cortino, Montorio al Vomano (Teramo). Alle 10.30 la presentazione del rapporto con Stefano Masini, responsabile nazionale Ambiente e Territorio di Coldiretti.

Intervengono Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, Antonio Decaro, presidente Associazione nazionale Comuni italiani (Anci).

Partecipano: Massimo Castelli, coordinatore Anci Piccoli Comuni, Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera (Perugia), Enrico Borghi, presidente Unione Comuni ed Enti Montani, Fiorello Primi, presidente "I Borghi più Belli d'Italia", Alessandro Regoli, direttore WineNews, e Giampiero Sammuri, presidente Federparchi.