Trentin vince il 72/o Trofeo Matteotti

(ANSA) - PESCARA, 22 SET - Matteo Trentin, in gara con la maglia azzurra, si è aggiudicato la 72/a edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si è corso oggi a Pescara, sul tracciato di 15 km, con partenza e arrivo da piazza Duca degli Abruzzi, per un totale di 195 km. Al secondo posto si è piazzato Andrey Amador (Movistar). Terzo posto per Daniel Savini (Bardiani).